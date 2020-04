Le coin lecture de la BDA

Comment occuper son temps-libre entre quatre murs ? La lecture semble être le moyen le plus plébiscité pour faire passer le temps, se cultiver, voyager dans d’autres époques et vers d’autres contrées.

La bibliothèque départementale de l'Aude vous livre toutes leurs astuces et suggestions de lecture…

AudeMAG, le magazine des Audois.es

Nous ne pourrions pas commencer cette rubrique sans parler d’abord du audeMAG, le magazine du Département... Si vous avez pris du retard dans sa lecture, il est temps de vous mettre à jour ! Et si vous avez la flemme ou du mal à lire, le mag est disponible en version audio grâce à l’association des donneurs de voix de l’Aude !

Découvrez-les ici.

Zoom sur les initiatives locales

À Lézignan-Corbières, des bénévoles enregistrent des contes et les mettent en ligne quotidiennement en accès libre sur la chaîne youtube de l’association « Onzième toile ». Des œuvres telles que « Le coq et le roi » ou encore « La grenouille qui craignait l'eau » sont à écouter gratuitement sur chaîne YouTube de l’onzième toile. Pour aller plus loin, un site internet dédié est à votre disposition.

Avec la Bibliothèque nationale de France

La lecture est un vrai refuge et ça la Bibliothèque nationale de France l’a bien compris ! C’est pourquoi elle met à votre disposition une multitude d’ouvrages numérisés dont notamment le célèbre 20000 lieux sous les mers de Jules Verne ou encore Les Misérables de Victor Hugo. Les livres sont téléchargeables gratuitement au format Epub depuis Gallica (la bibliothèque numérique de la BNF).

Les œuvres tombées dans le domaine public

D’autres ouvrages tombés dans le domaine public sont accessibles gratuitement sur les sites internet suivants :

ABU

Ebooks gratuits

Ebooks de la Bibliothèque numérique romande

Bibebook

EBookenBib

Framasoft

Livres pour tous

Nos livres

Numilog

La librairie « les furets du Nord »

La librairie « Chapitre.com »

Les magasins « Cultura »

La FNAC

Atramenta : lire, écrire, partager... Atrameneta est un service de publication d'œuvres écrites en ligne, en ebook, en livre audio et en livre papier.

Les éditions Au Diable Vauvert offrent 30 livres en accès gratuit jusqu’au 3 mai.

Recevez un livre numérique chaque jour par email avec e-Dantès

Une nouvelle pour échapper aux nouvelles… par les éditions Zulma

La Fabrique offre 10 livres en téléchargement pour cultiver ses idées.

Les éditions Libertalia offrent plusieurs livres numériques de leur catalogue, dont l’autobiographie de Rosa Parks.

Les éditions Bruno Doucey offrent de la poésie tous les jours, à domicile, à l’heure des croissants !

Les éditions du Seuil vous proposent 1 livre par jour.

Les éditions Douin offrent une version numérisée du conte d’Albert Robida « Le trésor de Carcassonne ».

54 000 livres numériques gratuits avec le Projet Gutenberg

Tracts Gallimard se réinvente et publie chaque jour des textes brefs et inédits d’auteurs déjà publiés dans la collection ou se sentant proches de celle-ci.

La librairie Saphira offre en libre téléchargement des dizaines de livres en sciences humaines, informatique, art et philosophie.

Des BD gratuites

Voici quelques bandes dessinées à feuilleter sur les sites des éditeurs Dargaud, Le Lombard et Dupuis.

Sélection Iznéo de la Bibliothèque publique de France qui met à disposition des centaines de BD classiques mais aussi récentes (sur simple inscription en ligne à la BPI).

Pour les amateurs de sciences

Avis aux amateurs de sciences, les revues du CNRS sont mises à votre disposition gratuitement ici !!

L'Institut Henri Poincaré met en ligne ses films documentaires (scientifiques) consultables gratuitement sur leur chaîne YouTube jusqu'au 17 mai 2020.

d'art

Consultez des livres d'art avec les plus grands musées de l'Amérique du nord (Guggenheim, Getty museum, Metroplitan museum, etc.).

et d'histoire

Les amateurs d'histoire pourront découvrir de nombreuses ressources mis à disposition gratuitement des internautes, sur le site des Archives départementales de l'Aude.

Que ce soit l'accès aux Archives en ligne, de nombreuses expositions, des petites histoires d'archives, mais également des jeux numériques.

TV5 Monde et sa bibliothèque numérique gratuite

Son site internet propose un guide des programmes, un portail d'information sur l'actualité mondiale et des rubriques thématiques sur la musique, les cultures du monde et les voyages. Il offre du contenu pour la jeunesse comme des dessins animés, et des divertissements tels que des jeux éducatifs. Au total,près de 600 classiques de la littérature francophone sont disponibles gratuitement. A consulter ici.

Les livres audio

Vous en avez marre de la lecture ? Passez aux livres audio … À consommer sans modération !

Audiolib

Audiocité

Littérature Audio

Librivox

Biblioboom